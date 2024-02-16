В Хабаровске мужчина с игрушечным пистолетом ограбил банк

Мужчина вынес более 13 миллионов рублей

В Хабаровске мужчина с игрушечным пистолетом и муляжами гранат ограбил банк на 13 миллионов рублей.

Инцидент произошел на улице Краснореченской в Индустриальном районе Хабаровска 14 февраля. Как удалось выяснить полиции, 41-летний мужчина раньше занимался продажей импортных автомобилей. Когда бизнес перестал приносить доход, он подсел на азартные игры и погряз в долгах. После произошедшего мужчина решился на дерзкое ограбление.

"Оказавшись в, казалось бы, безвыходном положении, он решил совершить нападение на отделение банка, используя игрушечный пистолет и муляжи гранат", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ему удалось похитить 11 миллионов рублей и валюту – общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Злоумышленника задержали в течение суток.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Мужчина находится под стражей.

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