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Госдеп опроверг вступление Украины в НАТО на саммите в июле

11:08
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Таких планов пока нет

Вступление Украины в НАТО на саммите альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне, не ожидается. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.
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По словам американского чиновника, "члены НАТО знают и понимают, что украинцы хотят стать членом НАТО сразу и как можно скорее". Однако "этого не ожидается на саммите НАТО в этом году", сообщает ТАСС.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что с точки зрения технических возможностей Вооруженные силы Украины фактически становятся армией НАТО. По утверждению дипломата, Украина еще никогда не была так близка к вступлению в военно-политический блок.

Бывший президент Франции Николя Саркози отмечал, что Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Россией и Европой, а стремление "любой ценой защитить вступление Украины в НАТО" является ошибкой.

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