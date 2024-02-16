МИД России раскрыл детали межпалестинской встречи в Москве

Россия пригласила свыше десятка организаций и движений

Межпалестинская встреча по преодолению внутреннего раскола состоится в Москве с 29 февраля по 1-2 марта. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов.

Как отметил дипломат, Россия пригласила на эту встречу представителей до 14 организаций, в том числе ХАМАС и "Исламский джихад", сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года российский лидер Владимир Путин обсудил обострение палестино-израильского конфликта, прежде всего, в секторе Газа, с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Политики подчеркнули важность возобновления политического процесса урегулирования на международно-правовой основе, предусматривающей создание Государства Палестина в границах 1967-го года.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтверждал, что Москва готова принимать активное участие в нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Он указал, что к нынешним трагическим событиям в регионе привело нежелание Израиля и коллективного Запада выполнять решение ООН по созданию независимого палестинского государства.

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