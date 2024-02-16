МИД: в плену ХАМАС остаются трое россиян

Их освободят, у Москвы есть "уникальные связи"

Трое российских граждан остаются в плену в секторе Газа.

Москва контактирует со всеми сторонами по освобождению заложников, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

Кроме того, ряд стран попросили Москву оказать содействие в освобождении их заложников из плена ХАМАС.

"Есть еще прямые обращения целого ряда стран, руководителей, по поводу того, чтобы мы использовали свои такие уникальные возможности для освобождения и их граждан", - сообщил глава МИД (цитата по ТАСС).

Ранее Москва пригласила представителей 14 организаций на межпалестинскую встречу. Она пройдет в российской столице с 29 февраля по 2 марта.

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