Газеты и журналы вернутся в розничные магазины

В течение месяца
Минпромторг потребовал от торговых сетей вернуть на полки газеты и журналы.
Все должно быть сделано в течение месяца, иначе министерство инициирует это законодательно, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Чтобы граждане имели свободный доступ к прессе, торговле нужно наладить взаимодействие с российскими издателями.
"Вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", - сказал Евтухов (цитата по РИА Новости).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"