Газеты и журналы вернутся в розничные магазины

В течение месяца

Минпромторг потребовал от торговых сетей вернуть на полки газеты и журналы.

Все должно быть сделано в течение месяца, иначе министерство инициирует это законодательно, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Чтобы граждане имели свободный доступ к прессе, торговле нужно наладить взаимодействие с российскими издателями.

"Вся работа по реализации печатной продукции системно организована, поэтому все отговорки представителей торговли о том, что печатная продукция не должна быть в розничных сетях, неуместны", - сказал Евтухов (цитата по РИА Новости).

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