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Россияне угнали на Карибах яхту и пять лет сдавали ее в аренду в Крыму

11:35
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Владелец еще и транспортный налог не платил

Россияне похитили на Карибах яхту за 30 млн рублей и угнали ее в Крым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник указывает, что судно угнали с островов Антигуа и Барбуда. Произошло все еще в 2019 году. 

Угонщики прибыли на яхте в Севастополь. Там для транспорта сделали поддельный идентификационный номер и зарегистрировали. В течение пяти лет на яхте катали туристов. И лишь недавно на нее обратили внимание таможенники. 

В итоге установили, что судно краденое. А кроме того, владелец имущества не платил транспортный налог и теперь должен государству 8 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Хозяина яхты объявили в международный розыск. 

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