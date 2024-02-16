Россияне угнали на Карибах яхту и пять лет сдавали ее в аренду в Крыму

Владелец еще и транспортный налог не платил

Россияне похитили на Карибах яхту за 30 млн рублей и угнали ее в Крым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник указывает, что судно угнали с островов Антигуа и Барбуда. Произошло все еще в 2019 году.

Угонщики прибыли на яхте в Севастополь. Там для транспорта сделали поддельный идентификационный номер и зарегистрировали. В течение пяти лет на яхте катали туристов. И лишь недавно на нее обратили внимание таможенники.

В итоге установили, что судно краденое. А кроме того, владелец имущества не платил транспортный налог и теперь должен государству 8 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по факту неуплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем. Хозяина яхты объявили в международный розыск.

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