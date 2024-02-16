Заявки на онлайн-голосовании на выборах президента России подали 2,3 млн человек

Об этом рассказали в Центризбиркоме

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали уже 2,3 миллиона россиян. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК уточнила, что желание голосовать по месту нахождения изъявили уже 874 тысячи российских избирателей, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев рассказал, что подготовка к выборам президента России в странах СНГ идет очень активно, а также "планово, спокойно, организовано". По словам политика, он находится в постоянном контакте с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

При этом глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев предупредил, что в Европарламенте "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в России, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления".

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