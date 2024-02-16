ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заявки на онлайн-голосовании на выборах президента России подали 2,3 млн человек

11:41
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Об этом рассказали в Центризбиркоме

Заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России подали уже 2,3 миллиона россиян. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве обсудили проведение тестового голосования

Глава ЦИК уточнила, что желание голосовать по месту нахождения изъявили уже 874 тысячи российских избирателей, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев рассказал, что подготовка к выборам президента России в странах СНГ идет очень активно, а также "планово, спокойно, организовано". По словам политика, он находится в постоянном контакте с главой ЦИК России Эллой Памфиловой.

При этом глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев предупредил, что в Европарламенте "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в России, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Заседание ЦИК России
Заседание ЦИК России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.