Инвестор построит три школы в поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы

Инвесторы активно участвуют в создании качественной городской среды

В поселениях Кокошкино и Рязановское Новой Москвы до конца года появятся три новые школы на три тысячи мест. Построят их за счет инвесторов, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Он отметил, что инвесторы активно участвуют в создании качественной городской среды.

Так, школа на 1200 мест в Рязановском поселении уже достроена. Ее сдадут в первом квартале этого года. В двух школах в поселении Кокошкино работ вскоре выйдут на финишную прямую. Их введут в эксплуатацию во втором и третьем кварталах соответственно.

В свою очередь руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, рассказал, что новые школы полностью соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды и стандартам качества и оснащения.

"В трех новых школах предусмотрены универсальные классы и специализированные кабинеты с лаборантскими. В них создадут все условия для всестороннего развития детей. Также будет закуплено необходимое оборудование и мебель. Проектами предусмотрены спортивные залы, медиатеки с зонами для индивидуальных и групповых занятий, пространства для мероприятий. На прилегающих территориях обустроят физкультурно-спортивные площадки", – уточнил Владимир Жидкин.

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