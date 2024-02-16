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Минздрав оценил состояние доставленных в Москву раненых белгородцев

12:01
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Четвертых пострадавших будут лечить в столице

Четверых жителей Белгорода, пострадавших в результате обстрела города украинскими боевиками, доставили в Москву, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказали в Министерстве здравоохранения России.
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Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, cостояние двоих взрослых и одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй ребенок находится в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости.

Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Белгорода. На месте работают следователи и криминалисты. Все виновные, в том числе те, кто отдавал преступные приказы, будут установлены и наказаны, подчеркнули в СКР.

Всего погибли семь человек, включая грудного ребенка. Осколок украинского снаряда угодил прямо в коляску с четырехмесячной девочкой, с которой в это время гуляла мама. Младенец погиб.

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