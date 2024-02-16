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Звезда "Дома-2" впал в кому после употребления запрещенных веществ

12:24
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Mash: Александра Фоломина пришлось экстренно госпитализировать

Звезду телепроекта "Дом-2" Александра Фоломина пришлось экстренно госпитализировать в реанимацию. Молодого человека скорая забрала прямо с улицы в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Источник отмечает, что бодибилдер вел себя не совсем адекватно: бредил и буянил. 

Медики приняли решение о госпитализации пациента. В больнице его подключили к аппарату ИВЛ и взяли анализы. По данным Mash, в крови обнаружили смесь запрещенных препаратов. Дозировка запрещенных препаратов чуть не убила Фоломина. 

Сейчас ему уже значительно легче. Врачи проводят специализированную терапию. Жизни телезвезды ничто не угрожает.

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