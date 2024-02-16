США отказались считать реальной угрозу нападения России на НАТО

Это подтвердил Белый дом

Соединенные Штаты не рассматривают угрозу нападения России на НАТО в качестве реальной в обозримой перспективе. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Как уточнил американский чиновник, в Вашингтоне не верят в реальность скорого нападения России, в частности, на государства — члены Североатлантического альянса на его восточном фланге, сообщает ТАСС.

Ранее российское Министерство иностранных дел заявило, что Вашингтон занимается злонамеренным сочинительством, приписывая России некие действия и намерения. Так в ведомстве ответили на сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы намеревается разместить свое ядерное оружие в космосе.

При этом в НАТО встревожены тем, что Россия столь быстро увеличила свои мощности по производству военной техники и вооружений. Западные политики не ожидали тех темпов производства, которые продемонстрировала Россия за последний год.

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