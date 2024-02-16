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На Украине осталось менее половины иностранных наемников

12:23
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Об этом рассказал Сергей Лавров

На Украине осталось меньше половины иностранных наемников, воевавших на стороне украинской армии. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Дипломат отметил, что на Украине, по данным российских военных, были тысячи иностранных наемников.

Однако сейчас их осталось меньше половины — "остальные либо уехали, либо нашли свой бесславный конец", цитирует главу МИД России РИА Новости.

Ранее сообщалось, что колумбийцы, которые в качестве наемников воевали на стороне ВСУ, покинули позиции, опасаясь за свои жизни. Сами беглецы рассказали журналистам, что испугались за себя, поскольку позиции активно атаковали российские беспилотники. 

Офицер координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александр Шахури подтвердил, что Украина на фоне тупиковой ситуации на поле боя расширяет систему, позволяющую иностранцам вступать в украинскую армию. Украинские власти из соображений безопасности не называют количество иностранных наемников, воюющих за ВСУ, однако "говорят, что профиль боевиков изменился".

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