Лукашенко заявил о задержании диверсантов

Диверсионную группу взяли на западе Белоруссии

Группу диверсантов задержали на западе Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает портал Sputnik Беларуси. Отмечается, что задержание было произведено в рамках контртеррористической операции.

Напомним, режим КТО вводили накануне в Лельчицком районе страны. Граждан призвали сохранять спокойствие и выполнять все требования силовиков. Операцию проводили до вечера четверга. После чего режим КТО сняли.

Ранее в райкоме уверили журналистов, что КТО - это лишь учения и на самом деле никакой опасности нет. Сообщение о диверсантах появилось только сегодня утром. Пока других подробностей операции не приводится.

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