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Лукашенко заявил о задержании диверсантов

12:42
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Диверсионную группу взяли на западе Белоруссии

Группу диверсантов задержали на западе Белоруссии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает портал Sputnik Беларуси. Отмечается, что задержание было произведено в рамках контртеррористической операции. 

Напомним, режим КТО вводили накануне в Лельчицком районе страны. Граждан призвали сохранять спокойствие и выполнять все требования силовиков. Операцию проводили до вечера четверга. После чего режим КТО сняли. 

Ранее в райкоме уверили журналистов, что КТО -  это лишь учения и на самом деле никакой опасности нет. Сообщение о диверсантах появилось только сегодня утром. Пока других подробностей операции не приводится. 

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