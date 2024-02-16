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Двухлетний ребенок умер, хлебнув чистящее средство

13:22
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Юный житель Ростовской области погиб, оставшись без присмотра

Двухлетний мальчик погиб в Ростовской области, хлебнув чистящее средство. Он остался дома один, без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отмечается, что малыша успели госпитализировать и даже некоторое время проводили терапию. Однако врачи не смогли помочь маленькому пациенту. У ребенка были химические ожоги внутренних органов. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Вся медицинская документация в больнице изъята, проводятся следственные действия.

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