Двухлетний ребенок умер, хлебнув чистящее средство

Юный житель Ростовской области погиб, оставшись без присмотра

Двухлетний мальчик погиб в Ростовской области, хлебнув чистящее средство. Он остался дома один, без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отмечается, что малыша успели госпитализировать и даже некоторое время проводили терапию. Однако врачи не смогли помочь маленькому пациенту. У ребенка были химические ожоги внутренних органов. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Вся медицинская документация в больнице изъята, проводятся следственные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"