Лукашенко пообещал бороться до последнего за белорусские земли

Политик отверг притязания Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 16 февраля, прокомментировал сообщения о переговорах оппозиции о якобы праве Польши на белорусские земли. Политик подчеркнул, что Минск будет бороться за них до последнего.

Как отметил белорусский лидер, "может, кто-то и может (согласиться с таким сценарием — прим. ред.), но я — ни в коем случае), сообщает БелТА.

Мы будем бороться до последнего за наши земли. Тем более мы же никому проблем не доставляем. Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Это наши белорусские земли.

Белорусский лидер ранее предупреждал об опасностях, грозящих стране из-за рубежа. По его данным, в прибалтийских странах и Польше для противодействия Белоруссии готовятся боевые отряды.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что авантюрные действия Польши – наращивание военного потенциала и помощь Украине — могут привести к прямому столкновению этой страны с Россией и Белоруссией.

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