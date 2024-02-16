Реальные зарплаты россиян за шесть лет выросли на треть

Такие цифры озвучил глава Минтруда

Реальные заработные платы за последние шесть лет в России выросли на 33,2%. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как уточнил глава Минтруда, таковы показатели для зарплат в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение благосостояния россиян является главной задачей властей, поэтому доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5%.

При этом сообщалось, что Росстат решил скорректировать методику отслеживания количества пенсионеров в России и назначенных им пенсий. С этой целью ведомство собирается внедрить три формы федерального статистического наблюдения.

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