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Лавров: ЕС решил передать Украине оружие, способное достать до сердца России

13:01
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Запах хочет посеять смуту

Евросоюз (ЕС) делает ставку на передачу Украине дальнобойных систем.
На Украине осталось менее половины иностранных наемников

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".

По его словам, те методы, которыми воюет Украина, не приведут ее к победе. Поэтому Запад намерен поставить Киеву дальнобойные системы, которые "доставали бы до сердца России".

"И тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа", - отметил министр.

Лавров отметил, что запад практически объявил войну России. Он не только вооружает Украину, но и помогает наводить удары украинских войск по российским целям.

"В войне главное - стратегии, а стратегии не в Киеве находятся, а далеко", - подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС)

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