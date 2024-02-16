В московском метро запустили новые экскурсии

По Сокольнической и Арбатско-Покровской линиям

Свет от ночных фонарей, звенящая тишина вокруг и пустые вагоны метро. Измайловское электродепо словно застыло на мгновение. Здесь можно узнать все секреты московской подземки. Сюда, на производственные участки метро, где обслуживают составы Арбатско-Покровской линии и куда днем проход закрыт, в рамках ночной экскурсии обычные пассажиры попасть могут.

Для всех желающих организуют и поездку на ретропоезде из депо "Измайлово" до станции "Киевская", где экскурсанты могут выходить на остановках, слушать гида и узнавать новое.

"Мелкий Филевский радиус - там была такая история: перед станцией "Смоленская" немецкая бомба пробила землю, пробила перекрытие тоннеля, упала внутрь, к счастью, не взорвалась. Кто ездит по Филевской линии, они говорят, что эта дырка до сих пор видна. Она конечно залатана, но следы есть", - рассказал Юрий Егоров, специалист экскурсионного бюро "Метротур" Корпоративного университета московского транспорта.

Москвичи признаются - попасть сюда хотели давно, даже за билетами пришлось поохотиться.

Не менее насыщена и дневная программа от Музея транспорта. Это - настоящее путешествие в историю, которое экскурсоводы традиционно начинают со станции "Сокольники".

"Первая линия московского метро открывается в 1935 году 15 мая. Огромное скопления народу было как раз здесь, на станции метро "Сокольники". С этой станции начинаются станции первой очереди. Она протянулась как раз от одного парка до другого. От "Сокольников", от спортивного центра Москвы, до Парка культуры и отдыха", - поясняет экскурсовод Ирина Чижевская.

На маршруте расскажут о начале строительства, познакомят с архитектурными деталями каждой станции, а также обратят внимание на малоизвестные факты.

"В метро можно найти много артефактов прошлого. Например, телефонные будки. Можно было спустится в метро и позвонить по телефону автомату. Так что метро сразу старались сделать комфортным для граждан", - продолжает Чижевская.

Сегодня Московский метрополитен - не только одна из самых развитых систем в мире, но и важная часть истории страны. Уже в марте организаторы планируют экскурсии для незрячих людей, А дальше будет еще интереснее.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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