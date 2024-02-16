Объявился хозяин спасенной в подмосковном Томилине собаки

Он рассказал, что находился в наркологической клинике

История с собакой из подмосковного Томилина, которая несколько дней была заперта в квартире, получила продолжение. Домой вернулся хозяин спаниеля.

Все началось еще в минувшую среду. Соседи пытались спасти собаку. Жильцы рассказали, что не видели хозяина несколько дней и все время за дверью лаял и скулил пес.

Были вызваны сотрудники управляющей компании, полицейские и спасатели. Дверь вскрыли, собаку отправили к ветеринару, а потом на передержку. Сам хозяин сегодня рассказал, что находился в наркологической клинике, где и узнал, что его ищут.

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