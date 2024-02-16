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Специалисты "СпасРезерва" спасли застрявшую на балконе белку

15:12
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Зверек не смог пролезть в отверстие, чтобы вернуться в лес

Спасателям пришлось отлавливать белку на балконе многоэтажки на Профсоюзной улице.

Белочка часто приходила к двум пожилым москвичкам в гости. Пробиралась через узкий лаз в застекленном балконе, где ее всегда ждало угощение. Видимо, на этот раз один - или не один - орешек оказался лишним.

Зверек не смог пролезть в отверстие, чтобы вернуться в лес. Растерянная белка оказалась в западне. И тогда женщины вызвали "СпасРезерв". Профессионалы поймали животное сачком и посадили в переноску. А затем выпустили на волю. Белка, выскочив из клетки, тут же метнулась на ближайшее дерево - видимо, по пути сбросив набранные граммы.

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