Собянин рассказал о платформе с медицинскими ИИ-сервисами для регионов

Это позвонит более точно диагностировать болезнь

Москва открыла доступ к медицинским сервисам искусственного интеллекта (ИИ) для регионов.

С их помощью региональные врачи смогут дистанционно анализировать снимки при помощи алгоритмов, которыми пользуются столичные медики. Платформа была разработана Центром диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города Москвы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

"Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике", – сказал мэр Сергей Собянин.

В частности, врачи-рентгенологи используют компьютерное зрение на основе алгоритмов искусственного интеллекта. До 2020 года такая технология была недоступна.

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