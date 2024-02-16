Генпрокуратура сочла недостаточным приговор Дарье Треповой

Девушке хотят ужесточить наказание

Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.), посчитав его недостаточным.

ГП настаивает на 28 годах вместо 27, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Второго западного окружного военного суда.

25 января 2024 года Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. Защита девушки обжаловала приговор.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова. В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы.

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