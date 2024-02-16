Генпрокуратура готовит иск об изъятии патронного завода в Климовске

Первоначально планировалось забрать только котельную, которая отапливает город

Генпрокуратура готовит иск об изъятии патронного завода, который находится в Климовске в пользу государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в госструктуре. Отмечается, что иск скоро поступит в суд.

Акции завода сейчас принадлежат бизнесмену Борису Краснову. Сам он в розыске и, по данным СМИ, скрывается от следствия за границей. Гендиректор предприятия и главный инженер задержаны по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

4 января этого года на теплотрассе, которая шла от котельной Климовского патронного завода, произошел прорыв. Без отопления и горячей воды остались 170 домов. После этого, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, президентом было принято решение о передаче котельной в муниципальную собственность.

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