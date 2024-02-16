Москвичам пообещали оттепель в длинные праздничные выходные

Это предварительный прогноз, предупреждают метеорологи

Слабая дневная оттепель и небольшой снег прогнозируются в столичном регионе в праздничные выходные, которые продлятся с 23 по 25 февраля. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеоролог уточнила, что в следующие праздничные выходные сильные осадки не ожидаются, хотя "местами может приниматься небольшой снег, но только в стадии небольшого".

При этом период холодной погоды придется на начало следующей недели и после 22 февраля практически сойдет на нет, днем возможна слабая оттепель и температуры около нуля или слабоположительные, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что сейчас сильно ощущается "нервозность погоды", а это происходит в период потепления климата. Эксперт также назвал нынешнюю зиму в России ненормальной и самой снежной за последние десятилетия.

В частности, опасная обстановка сложилась на Байкале. Из-за аномально высоких температур на озере появились километровые трещины. Пришлось закрыть переправу на Ольхон, но в ледовую ловушку уже попало несколько автомобилей.

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