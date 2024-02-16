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Бананы из Эквадора вернутся на российский рынок

14:00
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Запрет поставок снят под гарантии эквадорских властей

Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять в Россию бананы. Об этом в пятницу, 16 февраля, рассказал руководитель ведомства Сергей Данкверт.
Делегация из Эквадора поедет в Россию решать проблему с бананами

Как отметил Данкверт в эфире телеканала "Россия 24", это решение было принято "под гарантии службы Эквадора", причем "всю техническую часть мы будем обсуждать дальше".

На 19 февраля запланирована видеоконференция с контрольной службой Эквадора, в ходе которой будут обговорены все детали.

Ранее эксперт Олег Князьков из Россельхозбанка заверил, что бананы для россиян не только не подорожают из-за проблем с поставками из Эквадора, но даже могут подешеветь, поскольку заменившие их бананы из Индии добираются до нашей страны быстрее, а потому торговая наценка может снизиться.

В мае 2023 года Минэкономразвития задумалось над признанием бананов социально значимым продуктом и над обнулением импортных пошлин на них, чтобы стабилизировать цены на российском рынке на этот продукт.

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Бананы из Эквадора
Бананы из Эквадора
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