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Агата Муцениеце показала фото без макияжа

13:48
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Актриса сделала снимок в салоне самолета

Актриса Агата Муцениеце выложила на свою страницу в социальной сети видео в салоне самолета. Перед подписчиками она предстала без макияжа, в естественном виде. 34-летняя кинозвезда записала сторис, сидя в кресле авиалайнера. 

На видео на Агате бежевый худи. Она с распущенными волосами и в наушниках. В кадр попала рука ее дочери, которая трогает мать за лицо. У актрисы нет никаких признаков макияжа. 

Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге. Она - гражданка Латвии. Несколько лет была женой Павла Прилучного, родила ему двоих детей. Пара развелась в 2020 году. Актриса выступает против действий России на СВО, при этом продолжает сниматься в российских фильмах. 

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
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