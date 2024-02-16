Агата Муцениеце показала фото без макияжа

Актриса сделала снимок в салоне самолета

Актриса Агата Муцениеце выложила на свою страницу в социальной сети видео в салоне самолета. Перед подписчиками она предстала без макияжа, в естественном виде. 34-летняя кинозвезда записала сторис, сидя в кресле авиалайнера.

На видео на Агате бежевый худи. Она с распущенными волосами и в наушниках. В кадр попала рука ее дочери, которая трогает мать за лицо. У актрисы нет никаких признаков макияжа.

Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге. Она - гражданка Латвии. Несколько лет была женой Павла Прилучного, родила ему двоих детей. Пара развелась в 2020 году. Актриса выступает против действий России на СВО, при этом продолжает сниматься в российских фильмах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"