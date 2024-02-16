ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Регулятор не стал повышать ее впервые с июня

Банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ не стал повышать ее впервые с июня 2023 года. "Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким", - говорится в заявлении.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в 2024 году ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки при условии устойчивого снижения инфляции.

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