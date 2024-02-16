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Футболист "Спартака" объявлен в международный розыск

14:14
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Квинси Промес осужден в Нидерландах за контрабанду кокаина

Футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса объявили в международный розыск. Суд в Нидерландах заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Спортсмена обвиняют в контрабанде кокаина, сообщает РИА Новости. 

Приговор был вынесен в среду. Однако защита футболиста уже заявила, что готова обжаловать это решение. Прокуратура пытается доставить Промеса в Нидерланды, но пока решение об его экстрадиции не принято.  При этом силовики разводят руками и сообщают, что никак не могут повлиять на процесс. Сам спортсмен сейчас находится в ОАЭ на сборах с командой. 

Это не первое уголовное дело Промеса. Ранее его приговорили к полутора годам лишения свободы за то, что ударил двоюродного брата ножом в ногу. И на этот приговор уже подана апелляция.

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Квинси Промес
Квинси Промес
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