Футболист "Спартака" объявлен в международный розыск

Квинси Промес осужден в Нидерландах за контрабанду кокаина

Футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса объявили в международный розыск. Суд в Нидерландах заочно приговорил его к шести годам лишения свободы. Спортсмена обвиняют в контрабанде кокаина, сообщает РИА Новости.

Приговор был вынесен в среду. Однако защита футболиста уже заявила, что готова обжаловать это решение. Прокуратура пытается доставить Промеса в Нидерланды, но пока решение об его экстрадиции не принято. При этом силовики разводят руками и сообщают, что никак не могут повлиять на процесс. Сам спортсмен сейчас находится в ОАЭ на сборах с командой.

Это не первое уголовное дело Промеса. Ранее его приговорили к полутора годам лишения свободы за то, что ударил двоюродного брата ножом в ногу. И на этот приговор уже подана апелляция.

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