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В США составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

14:27
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Авторами выступает группа конгрессменов

Американские конгрессмены составили альтернативный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму более 66 миллиардов долларов. Документ также предусматривает ужесточение охраны границ Соединенных Штатов.
Рассмотрение законопроекта о помощи Украине в Конгрессе снова откладывается

Этот законопроект потребует приостановки въезда в страну иностранцев, которым въезд не разрешен, для обеспечения оперативного контроля над границами США, а также незамедлительной высылки из страны нелегалов.

Наряду с этим данный законопроект предоставит 66,32 миллиарда долларов на оборону для Украины, Израиля и Тайваня, говорится в заявлении офиса одного из инициаторов законопроекта, республиканца Брайана Фитцпатрика.

Как подчеркивает Punchbowl News, действие этого документа распространяется только на один год.

Американский журналист Такер Карлсон ранее обвинил сенатора Линдси Грэма в попытке провернуть мошенническую схему с Украиной. Речь идет о предложении политика предоставлять помощь Киеву в виде долгосрочных кредитов. Журналист заявил, что Украина никогда не вернет долг.

Немецкий эксперт Карло Масала предупредил, что Украина из-за нехватки боеприпасов и отсутствия помощи может лишиться большого количества территорий. Он также отметил, что на помощь США Киев не сможет рассчитывать в том случае, если к власти придет Дональд Трамп.

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