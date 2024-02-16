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Украина заявила о планах купить у Турции истребители KAAN

14:53
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Это боевые самолеты пятого поколения

Украинские власти намерены приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN. Такое заявление сделал посол Украины в Анкаре Василий Боднар.
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Как заявил дипломат в эфире CNN Turk, "мы не только купим, но и будем ими пользоваться", причем киевский режим якобы уже знает, "где их применять".

Боднар заявил, что украинские компании принимали участие в разработке двигателя KAAN пятого поколения — тендер был выигран еще до начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что на Украине стартовало строительство завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. Ожидается, что производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине начнется в 2025 году.

При этом турецкие власти уверяют в нацеленности на дипломатическое урегулирование конфликта между Россией и Украиной, предлагая вновь выступить в качестве посредника. Предполагается, что эта тема будет на повестке переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, когда президент России приедет в Анкару.

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