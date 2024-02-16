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ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

14:22
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Причины смерти заключенного устанавливаются, сообщает служба исполнения наказаний

Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов РФ)  умер в колонии в ХМАО, Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Официально причина смерти не называется. По данным источника RT у политика оторвался тромб. 

По сообщению УФСИН, Навальный почувствовал себя плохо сразу после прогулки. Он упал и потерял сознание.  Медработники исправительного учреждения проводили реанимационные мероприятия и вызвали скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали смерть. 

В колонию поселка Харп Навального перевели недавно. До этого он отбывал наказание во Владимирской области. 

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