ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Причины смерти заключенного устанавливаются, сообщает служба исполнения наказаний

Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов РФ) умер в колонии в ХМАО, Об этом сообщил УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. Официально причина смерти не называется. По данным источника RT у политика оторвался тромб.

По сообщению УФСИН, Навальный почувствовал себя плохо сразу после прогулки. Он упал и потерял сознание. Медработники исправительного учреждения проводили реанимационные мероприятия и вызвали скорую помощь. Однако врачи лишь констатировали смерть.

В колонию поселка Харп Навального перевели недавно. До этого он отбывал наказание во Владимирской области.

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