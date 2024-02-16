ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа предварительная причина смерти Навального

14:33
  • пятница
  • 16 февраля 2024

В колонию выехала комиссия ФСИН

Оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов в России – прим. ред.) скончался во время прогулки.

По данным источника RT, у заключенного оторвался тромб. Официально эту информацию медики и ФСИН не подтвердили.

Адвокат Навального Леонид Соловьев утверждает, что был в своего подзащитного в среду, 14 января. Политик чувствовал себя хорошо.

"Все тогда было нормально", - сказал он СМИ.

Прибывшая в колонию бригада медиков пыталась реанимировать Навального, но безуспешно. Врачи констатировали его смерть.

В колонию, где скончался Навальный, выехала комиссия ФСИН.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Алексей Навальный*
Алексей Навальный*
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.