Названа предварительная причина смерти Навального

В колонию выехала комиссия ФСИН
Оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов в России – прим. ред.) скончался во время прогулки.
По данным источника RT, у заключенного оторвался тромб. Официально эту информацию медики и ФСИН не подтвердили.
Адвокат Навального Леонид Соловьев утверждает, что был в своего подзащитного в среду, 14 января. Политик чувствовал себя хорошо.
"Все тогда было нормально", - сказал он СМИ.
Прибывшая в колонию бригада медиков пыталась реанимировать Навального, но безуспешно. Врачи констатировали его смерть.
В колонию, где скончался Навальный, выехала комиссия ФСИН.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"