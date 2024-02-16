Названа предварительная причина смерти Навального

В колонию выехала комиссия ФСИН

Оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов в России – прим. ред.) скончался во время прогулки.

По данным источника RT, у заключенного оторвался тромб. Официально эту информацию медики и ФСИН не подтвердили.

Адвокат Навального Леонид Соловьев утверждает, что был в своего подзащитного в среду, 14 января. Политик чувствовал себя хорошо.

"Все тогда было нормально", - сказал он СМИ.

Прибывшая в колонию бригада медиков пыталась реанимировать Навального, но безуспешно. Врачи констатировали его смерть.

В колонию, где скончался Навальный, выехала комиссия ФСИН.

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