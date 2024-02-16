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Адвокат Навального рассказал о последней встрече с клиентом

14:38
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Юрист побывал у Навального за два дня до его смерти

Адвокат Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) Леонид Соловьев рассказал, что один из защитников побывал у своего клиента в среду, 14 февраля, за два дня до его смерти в колонии.
ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

По словам юриста, "все тогда было нормально". Какие-либо подробности Соловьев приводить не стал, сославшись на решение семьи Навального. Как подчеркнул адвокат, "сейчас разбираемся", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что ведомство направит комиссию в колонию в Ямало-Ненецком автономном округе, где скончался Алексей Навальный. Она установит все обстоятельства случившегося.

Официально региональное управление ФСИН доложило, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание. Несмотря на все реанимационные мероприятия и сразу оказанную медицинскую помощь, прибывшие медики скорой констатировали смерть.

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