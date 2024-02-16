Кремль отреагировал на смерть Навального в колонии

Навальный умер после прогулки

Кремль отреагировал на смерть Алексея Навального* в колонии. По словам Дмитрия Пескова, причину смерти должны выяснить медики. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что никаких особых поручений в связи со смертью Навального не требуется. ФСИН уже занимается выяснением обстоятельств его смерти.

О смерти Алексея Навального стало известно в пятницу, 16 февраля. По предварительным данным, у него мог оторваться тромб.

* - внесен в список экстремистов и террористов в России.

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