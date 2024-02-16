ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК начал проверку по факту смерти Навального

14:52
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Обстоятельства произошедшего выясняются

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по факту смерти Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов в России – прим. ред.) в ямальской колонии. 
Адвокат Навального рассказал о последней встрече с клиентом

Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в региональном отделении ведомства.

О смерти Алексея Навального стало известно днем 16 февраля. По данным ФСИН, политик скончался во время прогулки в колонии Харп в ХМАО. Прибывшая в колонию бригада медиков пыталась реанимировать Навального, но безуспешно. Ему было 47 лет.

По данным источника RT, у заключенного оторвался тромб. Официально эту информацию медики и ФСИН пока не подтвердили. В колонию, где скончался Навальный, выехала комиссия ФСИН.  

Адвокат Навального был у него два дня назад, у политика все было хорошо. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямала также не получала жалоб от Навального.

Кремле сообщили, что никаких особых поручений в связи со смертью оппозиционера не требуется. ФСИН уже занимается выяснением обстоятельств его смерти.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.