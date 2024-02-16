СК начал проверку по факту смерти Навального

Обстоятельства произошедшего выясняются

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку по факту смерти Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов в России – прим. ред.) в ямальской колонии.

Проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в региональном отделении ведомства.

О смерти Алексея Навального стало известно днем 16 февраля. По данным ФСИН, политик скончался во время прогулки в колонии Харп в ХМАО. Прибывшая в колонию бригада медиков пыталась реанимировать Навального, но безуспешно. Ему было 47 лет.

По данным источника RT, у заключенного оторвался тромб. Официально эту информацию медики и ФСИН пока не подтвердили. В колонию, где скончался Навальный, выехала комиссия ФСИН.

Адвокат Навального был у него два дня назад, у политика все было хорошо. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Ямала также не получала жалоб от Навального.

Кремле сообщили, что никаких особых поручений в связи со смертью оппозиционера не требуется. ФСИН уже занимается выяснением обстоятельств его смерти.

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