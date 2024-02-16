ФРГ и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Зеленский приехал ради этого в Берлин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, подписали соглашение об обязательствах в области безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Как отметил чиновник, этот документ стал продолжением декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Подробности, как ожидается, опубликуют после совместного брифинга Зеленского и Шольца, сообщает РИА Новости.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что Киев и Копенгаген уже начали переговоры о заключении такого соглашения. Великобритания тем временем уже подписала с Украиной аналогичный документ. Также в Елисейском дворце рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут в Париже 16 февраля двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что СВО начиналась "как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"