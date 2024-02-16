Путин рассказал о пользе от антироссийских санкций

Если бы не ограничения, у предприятий не было бы такого количества заказов

Иностранные бренды, уйдя с российского рынка, дали отечественному производству шанс, и российская промышленность им успешно воспользовалась. Об этом заявил сегодня в Челябинске Владимир Путин на встрече со студентами и рабочими в индустриальном парке "Станкомаш". Президент подчеркнул - Россия будет развивать собственные высокие технологии, которые раньше приобретала за рубежом.

Экскурсию по заводу промышленных роботов президенту проводит директор кузнечно-прессового завода. Здесь собирают роботов-манипуляторов. Востребованы они в самых разных сферах: от пищевой промышленности до космонавтики. Показывают Путину и стенды, посвящённые индустриальному парку "Станкомаш". Там удалось создать полный цикл по выпуску деталей и оборудования. Такой толчок развитию отрасли дали санкции западных партнёров.

"Я разговаривал с директором. Если бы не было ограничений, которые наши квази-партнеры ввели против России, против российской промышленности, наверное, не было бы такого количества заказов. Он тут же подтвердил: точно. Мы, говорит, и не приобрели бы тогда даже тех компетенций, которые сейчас приобретены и достаточно эффективно применяются и масштабируются по самым разным направлениям, с поддержкой большого количества и нарастающего количества заказчиков", - отметил Путин.

После экскурсии - беседа с сотрудниками и студентами. Первый вопрос от представителя кадровой службы Челябинского тракторного завода. Компания производит дизельные двигатели специального назначения. Продукт для страны важный. Именно поэтому так необходимо привлекать в отрасль молодых специалистов. Для этого предложили скорректировать профессиональную подготовку.

"Мы уже запустили программу – "профессионалитет" называется. И к 2028 году, по-моему, миллион человек - миллион специалистов должны подготовить по новым, новейшим или традиционным направлениям деятельности, которые тоже приобретают новые качества", - сказал Путин.

Потребность в новых кадрах возникает в том числе благодаря развитию в стране промышленности. Речь, в первую очередь, о робототехнике. Направление перспективное, подчёркивает президент, и важное для страны.

Для вовлечения в производственную сферу молодых специалистов предлагают разные решения. В том числе вернуть для старшеклассников практику посещения учебно-производственных комбинатов. Чтобы школьники могли заранее ознакомиться с профессиями и выбрать для себя вектор, по которому будут двигаться далее.

"Мы, по-моему, с 2018 года программу раскручиваем. А вот с этого года мы интенсифицируем эту работу и во всех школах - их у нас, по-моему, 38 тысяч, начинается работа по ранней профориентации школьников с 6 по 11 класс", - сообщил Путин. Звучат просьбы к президенту и далее развивать в стране студенческий спорт.

Владимир Путин заявил и о необходимости продолжения интеграции в систему жителей новых российских регионов. Президент предложил засчитать им рабочий стаж на Украине и таким образом урегулировать их пенсионные права. Решения об этом будут приняты в кратчайшие сроки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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