Буданов* признал, что ВСУ не хватает снарядов

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что Украине не хватает снарядов. Из-за этого ситуация на фронте складывается сложная. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Он подчеркнул, что причины для этого объективные. Буданов считает, что это происходит из-за высокой интенсивности боевых действий. Объемы, которые поставляют европейские партнеры, недостаточны, отметил глава украинской разведки.

Ранее Александр Тарнавский, командующий группировки "Таврия" ВСУ, сообщил, что украинская армия готовится к сдаче Авдеевки.

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