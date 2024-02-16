Американцев пугают российским космическим оружием

Американские политики - мастера штамповать фейки

Плюс еще одна фобия в копилку страхов и без того впечатлительных американцев. Как спать-то теперь? К вездесущим российским хакерам, коварной и всемогущей руке Москвы добавилось космическое оружие.

Вот уже и триколор величественно развивается где-то на околоземной орбите, а там внизу Америка. Хотя, если разобраться, ничего принципиально нового. Вот уже несколько дней в обстановке строжайшей секретности глава спецкомитета палаты представителей по разведке Марк Тёрнер демонстрирует коллегам нечто. Причем, не всем, а только избранным:

"Уже второй день подряд конгрессмены заходят вот в эту секретную комнату за моей спиной, где максимальный уровень безопасности. Там им рассказывают о той самой российской угрозе..."

На выходе отрешенный взгляд, смесь недоумения с разочарованием на лицах, но главное - никаких комментариев. Попытался было всех успокоить Белый дом, но вышло как всегда не очень.

"Речь идет о стремлении России сделать это, что вызывает нашу обеспокоенность. Нет непосредственной угрозы чьей-либо безопасности. Мы не говорим об оружии, которое способно убивать людей или наносить им увечья", - заявил Джон Кирби, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям.

Особо болтливым грозят тюрьмой за разглашение государственной тайны. Ну а народную фантазию уже не унять. Такая она "российская царь-бомба" в скафандре. Впрочем, судя по утечкам, всё намного прозаичнее:

"Речь идет о военном потенциале со стороны России. В частности, противоспутниковом оружии с ядерной составляющей. Оно будет нацелено на спутники США и их партнеров в космосе и позволит их уничтожить. Угроза настолько серьезная, что Вашингтон уже проинформировал о ней своих партнеров".

Те, правда, пока тактично молчат. А, по мнению специалистов, такое оружие в принципе не эффективно. Да и его разработка заняла бы какое-то время и не стала бы неожиданностью. Москва соблюдает международный договор "О мирном космосе", подписанный еще в 1967.

Да и американские политики - мастера штамповать фейки. Например, о связях Трампа с Москвой. Историю разгоняли еще в 2016 и сфальсифицировало ее ЦРУ, сегодня пишут сразу несколько западных изданий. Теперь вот история о российской космической бомбе, которой пытаются заглушить бомбу информационную - ведь Запад наконец из первых уст услышал позицию России. К тому же, галактическая страшилка как нельзя кстати совпала с голосованием по многострадальному вопросу выделения военной помощи Украине.

"Я думаю, к этому нужно относится как к такому типичному американскому алармизму. Потому что для США нужно постоянно поддерживать миф о российской угрозе. Нужно обосновывать свой астрономической военный бюджет. Нужно обосновывать разветвленную сеть военных баз по всему миру. Для этого нужен могущественный враг", - отметил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН.

Но неужели настолько! Народные избранники требуют правды - в ответ тишина. В отсутствии прямых контактов с главой государства эпистолярный жанр вынужден осваивать и бывший главный врач Белого дома. В пятом по счету сообщении он требует, чтобы президент всё же прошел тест на умственные способности. Ведь он забывает, что делал минуту назад! И это беспокоит американцев гораздо больше зеленых человечков или гипотетического российского оружия в космосе.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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