Спрятана или умерла: в Британии гадают о судьбе Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская долго не появлялась на публике

Король Великобритании Карл III вернулся в Лондон из поместья Сандрингем в графстве Норфолк для продолжения лечения от рака. Диагноз был поставлен совсем недавно, Букингемский дворец не устает благодарить всех, переживающих за короля. Ну а жёлтая пресса активно публикует фото и видео Карла с супругой. И именно это повышенная активность вызвала появление массовых слухов о том, что вся шумиха вокруг Карла - это операция прикрытия. Чтобы отвлечь внимание публики от полного исчезновения из поля зрения принцессы Уэльской. А действительно, где же Кейт Миддлтон и не потеряли ли Виндзоры еще одну принцессу?

Кейт Миддлтон в Британии любят также сильно, как любили и принцессу Диану. Поэтому так же сильно боятся её преждевременной смерти. И переживают не на пустом месте, а потому что дворец скрывает Кейт уже 53 дня. За это время королевская пресс-служба опубликовала лишь две новости. 17 января сообщили, что принцессу госпитализировали для "плановой операции на брюшной полости" и попросили не ждать появления Кейт на публике аж до 31 марта. А 29 января – даже не через официальный сайт, а через социальные сети - без подробностей уведомили подписчиков, что Миддлтон выписали из больницы.

И вот то, что королевская семья делает из болезни Кейт тайну, наводит британских аналитиков на самые страшные мысли. Как минимум, что состояние 42-летней принцессы явно хуже состояния 75-летнего короля, у которого обнаружены воспаление простаты и рак.

"Король постоянно был на виду – и до посещения госпиталя, и после. А принцессу мы не видим – она спрятана. И представитель её пресс-службы напомнил журналистам, что не стоит операции Кейт уделять много внимания. Дворец не рассказывает, что именно произошло с принцессой, в это же время о здоровье короля сообщаются мельчайшие подробности", - говорит Камилла Томини, журналист, Великобритания.

Только вот Карл III покинул клинику на своих ногах, а как выходила Кейт или, возможно, её даже увозили, никто не видел. Хотя британские папарацци взяли здание в плотное кольцо и две недели дежурили круглосуточно. Именно фотографы и выяснили, что почти за полмесяца принц Уильям навестил свою жену всего один раз, в то время как королева Камилла приезжала к королю ежедневно, хотя он и находился в больнице всего три дня. Впрочем, принцессу не навещал не только муж, у неё вообще не было посетителей.

Из-за того, что к Кейт никто не приходил, аналитики сошлись во мнение, что принцесса так тяжело перенесла операцию, что-либо сама впала в кому, либо была введена в неё искусственно. Что интересно – утечки из британского королевства всплыли почему-то в Испании.

"Операция прошла плохо, и послеоперационный период тоже был плохим. Врачам пришлось принять довольно радикальное решение из-за осложнений. И решение заключалось в том, чтобы ввести её в кому. Её жизни угрожала большая опасность. На самом деле, беспокойство в королевской семье было ощутимо. Врачи боролись за её жизнь! И сейчас за кулисами дворца идёт серьёзная дискуссия – что сказать народу. Но, очевидно, что правду о том, почему её прооперировали, что произошло, когда её прооперировали, мы не узнаем до тех пор, пока Кейт не начнёт выздоравливать", - отметила испанская журналистка Конча Каллеха.

Британской прессе после появления новости о коме Кейт сразу же было дано задание – сплетню опровергнуть, но при этом фактов, доказывающих обратное, Дворец опять же не предоставили. В итоге журналисты креативили, как могли, некоторые даже доказывали, что чуть ли не лежали с Кейт в одной палате.

"Когда Кейт находилась в больнице, я тоже ходила на приём к врачу в ту же клинику. И когда я была внутри, принц Уильям промчался по коридору прямо мимо меня. Он направлялся навестить принцессу", - говорит редактор Daily Mail Ребекка Инглиш.

Также стали появляться новости, что Кейт ежедневно общается со своими тремя детьми по видеосвязи и даже приступила к выполнению своих обязанностей принцессы в удалённом формате. Увы, но в такую работоспособность без доказательств в Британии никто не поверил. Особенно после того, как Кейт сразу из больницы якобы увезли в особняк под названием "Аделаида" - не самое лучшее место для восстановления здоровья.

Впрочем, есть информация, что из этого холодильника принцессу уже перевезли в более комфортное поместье Сандрингем на западе графства Норфолк. Но даже несмотря на это, принц Уильям всё равно находится на грани срыва. 7 февраля впервые появившись на публике – больше месяца он находился в отпуске по уходу за детьми и не исполнял свои королевские обязанности – принц чуть не упал в обморок перед гостями в Виндзорском замке, говорят, что у него тряслись не только ноги, но и руки – и он и даже уронил орден во время церемонии награждения. Ну а уже вечером на торжественном приёме фонда Лондонской службы скорой медицинской помощи он пошутил так, что все загрустили:

"Я хотел бы поблагодарить всех вас за добрые слова поддержки Кейт и моего отцу, особенно в последние дни. Справедливости ради, стоит сказать, что последние несколько недель были посвящены в основном медицине – поэтому я и решил посетить мероприятие в честь воздушной скорой помощи, чтобы отвлечься…"

Британские конспирологи утверждают – чтобы принцесса Уэльская поправилась, ей срочно нужно избавиться от проклятого помолвочного "кольца" покойной Дианы, которое Уильям подарил Кейт, когда делал ей предложение. А ещё лучше навсегда сбежать из королевской семьи, которая, похоже, сживает со свету самых любимых народом принцесс. Если, конечно, Кейт ещё жива.

Вера Щирова, "ТВ Центр"

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