ВС России нанесли за неделю 30 групповых ударов по военным объектам Украины

Использовалось высокоточное оружие и дроны

Предприятия ВПК и военные объекты на Украине поражены высокоточным оружием и дронами ВС России с 11 по 16 февраля. Как сообщили в Минобороны, в течение недели нанесено 30 групповых ударов.

В военном ведомстве уточнили, что повреждены, в частности, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, которые производили и ремонтировали авиадвигатели. Также поражены заводы по производству радиоэлектронного оборудования и боеприпасов.

Кроме того, в Минобороны проинформировали о ситуации на краснолиманском направлении. По данным военных, подразделения группировки войск "Центр" отразили 14 атак противника и улучшили положение по переднему краю. Потери ВСУ на этом направлении за неделю составили более 1 585 военнослужащих и 133 единицы техники.

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