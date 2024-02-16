"Обама часто издевался над Байденом": кто на самом деле правит Америкой

Джо Байден понятия не имеет, что происходит вокруг него

На этой неделе произошло самое сильное землетрясение в американском глубинном государстве за последнее время - правящий класс США, и не только в США, просто трясет от ненависти к Дональду Трампу. Потому как тот покусился на святая святых - на главную систему управления трансатлантическим сообществом, проще говоря, НАТО. Трамп совершенно недвусмысленно дал понять всем американским партнерам: no money - no honey, нет денег - нет меда, то есть в данном случае военной защиты. Трамп был предельно четок: союзники по НАТО, если хотите и впредь рассчитывать на вооруженную помощь Америки и ее ядерный зонтик, платите. Ну или сами решайте свои проблемы. Конечно, подобное очень не понравилось нынешней элите.

Айова, Нью-Гемпшир, Невада. Штат за штатом Дональд Трамп завоевывает лидерство на кокусах, которые в итоге определят кандидата на пост президента США от Республиканской партии. И чем ближе 45-й президент США к должности 47-го главы государства, тем резче его заявления на встречах с избирателями. На митинге в Южной Каролине и вовсе грянул гром.

"Один из президентов большой страны спросил меня: "Хорошо, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы защитите нас?" Я сказал: "Вы не заплатили? Вы правонарушитель?" Он сказал: "Допустим, что так и есть". И я ответил: "Нет, я бы не стал вас защищать. Я бы сказал им - делайте, чёрт возьми, что захотите! А вы должны оплачивать свои счета", - заявил Трамп.

До Европы раскаты этого грома докатились едва ли не быстрее, чем Трамп закончил свой спич. "НАТО не может быть военным альянсом, где выбирают "из предложенного меню"... Или зависеть от шуток бывшего президента США", - сказал Жозеп Боррель.

Вот только память у европейцев оказалась короткой. О необходимости для стран НАТО тратить на оборону два процента ВВП Трамп говорил еще в бытность президентом. Как и о возможном выходе США из альянса. После прихода к власти Байдена в Европе вздохнули с облегчением. К 2023 году два процента на военные нужны из 31 страны НАТО стали выделять лишь 11. Причем, среди них нет ни Германии, ни Франции. Зато в лидерах Польша - почти четыре процента.

"Понятно, что пока это некая заявка на будущее, скажем так, как говорят в некоторых дипломатических кругах - запросная позиция. То есть он сейчас как бы обозначает свою максимальную ставку и себе таким образом пространство для маневра в последующих контактах с европейцами выторговывает", - рассуждает Сергей Михайлов, политолог-американист, старший научный сотрудник сектора США и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований.

Одним словом, ничего личного - только бизнес. И Трамп с удовольствием напомнил Европе, что американская "крыша" стоит дорого. А заодно набрал дополнительные очки на родине.

"В данном случае мы видим симбиоз бизнеса и политики. Трамп хочет показать внутриамериканской аудитории, что он жестко, твердо, бескомпромиссно отстаивает интересы США. А поскольку речь идет об американской аудитории, то Трамп считает, что ей более понятен как раз язык процентов. Он и говорит, что он этих европейцев, которые тут "зайцем катаются" за счет американцев, на их спине и за их деньги, он их призовет к ответу, прижмет к ногтю и так далее", - отметил Сергей Михайлов.

Искусством держать аудиторию Трамп овладел в совершенстве. В ответ на требование денег от Европы толпа восторженно рукоплещет, а через минуту уже недовольно гудит, послушно отзываясь на новое заявление:

"Джо Байден понятия не имеет, что происходит вокруг него, а ответственность за происходящее несут те, кто его окружает. Например, Барак Хуссейн Обама".

В апреле 2022-го после публичного мероприятия Джо Байден, спускаясь со сцены, хотел найти собеседников для неформального общения. И тоже не нашел. Все, включая вице-президента Харрис, в это время собрались вокруг экс-президента Барака Обамы. В последние годы на публике он появляется нечасто. Но у многих давно сложилось твердое убеждение - именно он реальный правитель Америки.

"Никто не видел какое-то письмо. Никто не слышал телефонного разговора Обамы Байдену. Но ощущение абсолютно есть. С приходом Байдена в Белый дом понятно, что Обама всегда стоял за этим президентом, если его можно назвать президентом. Он только формальный президент. Вы помните, когда Байден был вице-президентом у Обамы, Обама часто издевался над Байденом, смеялся над ним. Ну какой он может быть президент? Он хороший послушный аппаратчик. Он делает все, что ему говорят. А Обама - самый авторитетный человек в Демпартии. Его уважают. У него такая харизма и через свою харизму он управляет этой партией", - рассказал журналист Джон Вароли.

Так что и здесь Трамп секрета не открыл. Но в нужном месте и в нужное время умело напомнил, кто на самом деле ему противостоит. Взаимная неприязнь Трампа и Обамы общеизвестна. Между ними разве что искры не летели, а уж громкие обвинения - так постоянно. Да, по закону еще раз стать президентом Барак Обама уже не сможет. Но вполне может сохранить свой нынешний статус серого кардинала, если президентом станет, например, его жена - Мишель.

"Когда ты идешь на перевыборы, совсем необязательно оставлять того же самого вице-президента. Вот в данном случае я вполне допускаю, что может быть такая рокировка, что Камала Харрис будет сменена на праймериз, на выборах на, например, ту же самую Мишель Обаму", - рассказал Александр Домрин, политолог-американист, доктор юридических наук.

Это если Байден все-таки будет сам баллотироваться в президенты. Но официально его должны выдвинуть на съезде в августе. Он пройдет в родном городе Мишель Обамы - Чикаго. Вивек Рамасвами, недавно отказавшийся от президентских амбиций в пользу Трампа, убежден, что, что это не случайность.

"Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме", - сказал он.

Но прежде Америку ожидает "супервторник". 5 марта - праймериз сразу в 15 штатах. Именно после этой даты появится так называемая "критическая масса" голосов и практически окончательно станет ясно, кто выйдет в финал президентской гонки. Трамп свой ход уже сделал. Байден, с присущей ему неспешностью, нащупывает путь. Вот только начинать, судя по всему, придется с оправданий в духе "Мы не союзники Москвы". Владимир Путин на вопрос, кого предпочел бы видеть на посту президента США, ответил, что нас устраивает Байден:

"Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Политик старой формации".

Всего лишь одной изящной фразой президент России поставил демократическую партию США в крайне неудобную позу, идти в которой на ноябрьские выборы теперь будут непросто.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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