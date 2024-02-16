ЦБ объявил о замедлении темпов роста цен в России

Пик уже пройден, считает регулятор

Пиковые значения текущего роста цен в России были пройдены осенью 2023 года. Такое заявление сделала в пятницу, 16 февраля, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула глава регулятора, темпы роста цен в России начали замедляться. Она объяснила это тем, что в стране сформировались жесткие денежно-кредитные условия. Под их влиянием сберегательная активность усиливается, а кредитная постепенно охлаждается, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сильнее всего цены в 2023 году в России снизились на гречку, картошку и овсянку. Эти продукты подешевели на 18,8%, 15,8% и 9,6% соответственно. Лидером роста цен оказались куриные яйца, выросшие в цене более чем в 1,6 раза.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что обеспечение благосостояния россиян является главной задачей властей, поэтому доходы российских граждан растут темпами выше инфляции – за неполный 2023 год они прибавили 7,5%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"