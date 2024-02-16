МИД России подметил заранее заготовленные реакции Запада на смерть Навального

Западные политики снова продемонстрировали лицемерие и цинизм

Реакции западных лидеров и политиков на сообщение о смерти Алексея Навального были заготовлены заранее. Они в очередной раз продемонстрировали их лицемерие, цинизм и беспринципность, заявил МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что снова в действии схема "в любой ситуации — обвиняй Россию". И на каждый случай запасена методичка, говорится в сообщении МИД в Telegram.

Дипломаты подчеркивают: за небольшой промежуток времени - в течение двух часов с 14:19 - западные политики и подручные им СМИ как будто сумели получить результаты еще не проведенной судмедэкспертизы, провести расследование, вынести вердикт и обвинить Москву.

Другого объяснения - кроме того, что все эти реакции были заготовлены заранее – в Москве не находят. Отмечается, что можно было бы поверить в такую невероятную скорость, если бы ранее весь мир не наблюдал растянувшееся на долгие месяцы беспомощное "расследование" терактов на нитках газопровода "Северный поток".

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