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МИД России потребовал дать юридическую и моральную оценку спонсорам ВСУ

15:51
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Это заявление прозвучало в связи с очередным терактом киевского режима в Белгороде

Необходимо "соответствующим образом квалифицировать как морально, так и юридически" действия тех, кто финансирует Вооруженные силы Украины. Такое заявление сделала в пятницу, 16 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Дело о теракте заведено после обстрела Белгорода

Как напомнила спикер внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале, по официальным данным в Белгороде в результате теракта погибших — семеро, среди них один ребенок, раненых — 19 человек.

Захарова подчеркнула, что "все, кто переводил и переводит деньги "на ВСУ" и остальную неонацистскую гниль, должны знать, на что конкретно они идут".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон является прямым соучастником преступлений киевского режима, включая обстрел Лисичанска, при котором погибли мирные жители, и атаку на военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отказалось квалифицировать очередной теракт киевского режима как военное преступление. В УВКПЧ заявили, что знают об обстреле Белгорода, при котором погибли семь человек, включая грудного ребенка, но не имеют достаточных доказательств того, что это военное преступление.

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