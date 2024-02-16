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Колесо от автобуса сломало челюсть россиянке

16:07
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Жительнице Петербурга в лицо отлетела запчасть общественного транспорта

Жительница Петербурга попала в больницу с переломом челюсти после того, как в нее отлетело колесо автобуса. Женщина сейчас находится в больнице с множественными травмами. ЧП произошло 15 февраля на Выборгском шоссе. об этом сообщает портал "Мойка78".

Сейчас пациентка в состоянии средней тяжести. Врачи проводят необходимую терапию. Представители перевозчика заявляют, что связались с пострадавшей и готовы оказать ей любую помощь. 

По факту инцидента начата проверка. Владельцы автобуса утверждают, что перед выходом в рейс он прошел техосмотр и был исправен.

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Колесо автобуса
Колесо автобуса
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