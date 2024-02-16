ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский раскрыл сумму германских "гарантий безопасности" Украине

16:20
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Соглашение об обязательствах Берлина подписано 16 февраля

Подписанное в Берлине соглашение между Германией и Украиной о гарантиях безопасности закрепляет выделение Киеву свыше семи миллиардов евро на этот год. Детали договоренности с Шольцем раскрыл украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

Конгресс упорствует, Зеленский клянчит: политические сводки пятницы
Зеленский легализовал марихуану

По словам Зеленского, договор также предполагает возможность экстренных консультаций в случае военной агрессии России против Украины. Соглашение об обязательствах в области безопасности между Берлином и Киевом был подписан 16 февраля.

Подобный документ подписала ранее с Украиной Великобритания. По данным офиса украинского президента, переговоры о заключении аналогичного соглашения идут с Копенгагеном и с Парижем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.