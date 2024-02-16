Зеленский раскрыл сумму германских "гарантий безопасности" Украине

Соглашение об обязательствах Берлина подписано 16 февраля

Подписанное в Берлине соглашение между Германией и Украиной о гарантиях безопасности закрепляет выделение Киеву свыше семи миллиардов евро на этот год. Детали договоренности с Шольцем раскрыл украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, договор также предполагает возможность экстренных консультаций в случае военной агрессии России против Украины. Соглашение об обязательствах в области безопасности между Берлином и Киевом был подписан 16 февраля.

Подобный документ подписала ранее с Украиной Великобритания. По данным офиса украинского президента, переговоры о заключении аналогичного соглашения идут с Копенгагеном и с Парижем.

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