Лавров предложил завершить начатую СССР работу по деколонизации

В мире до сих пор более десятка территорий в колониальной зависимости

Начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации необходимо завершить. В мире до сих пор насчитывается 17 территорий, которые пребывают в колониальной зависимости, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что метрополии не собираются освобождать эти территории, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН. Такую практику необходимо прекратить объединенными усилиями, подчеркнул глава МИД России.

Российский министр выступил на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!". Лавров отметил важность выработки единого подхода мирового большинства к процессам деколонизации, передает ТАСС.

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