ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Удары ВС России повредили инфраструктурные объекты на Украине

17:11
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Взрывы гремят в Очакове, под Полтавой и во Львове

Грохот разрывов и сирены воздушной тревоги звучат в разных областях Украины. О прилетах сообщает администрация Кропивницкого Кировоградской области. Детали пока неизвестны.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины прозвучала воздушная тревога

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также сообщает о взрывах. По его данным, в Очакове снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры.

Инфраструктурные объекты в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области также стали целями ударов ВС России. По данным онлайн карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона действовала воздушная тревога. Сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской и Днепропетровской областях, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по критической инфраструктуре Украины
Удар по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.