Удары ВС России повредили инфраструктурные объекты на Украине

Взрывы гремят в Очакове, под Полтавой и во Львове

Грохот разрывов и сирены воздушной тревоги звучат в разных областях Украины. О прилетах сообщает администрация Кропивницкого Кировоградской области. Детали пока неизвестны.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также сообщает о взрывах. По его данным, в Очакове снаряд повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры.

Инфраструктурные объекты в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области также стали целями ударов ВС России. По данным онлайн карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории региона действовала воздушная тревога. Сирены воздушной тревоги звучали в Харьковской и Днепропетровской областях, передает RT.

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