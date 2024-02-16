Командование ВСУ объявило об отступлении из Авдеевки

Потери при этом называются "незначительными"

Подразделения Вооруженных сил Украины отошли с позиций в южной части Авдеевки, понеся незначительные потери. Об этом заявил журналистам командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам Тарнавского, которые приводят украинские СМИ, на других угрожающих направлениях "осуществляется маневр с переходом на новые подготовленные позиции". Также он заявил о решении отвести украинские войска с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

Командование ВСУ утверждает, что решение об отступлении было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки. Тарнавский отрицает, что в окружение попали украинские подразделения.

При этом в сеть и в те же СМИ попали откровения отправленной в Авдеевку украинской третьей штурмовой бригады. Ее представитель назвал ситуацию "адом" и признал, что некоторые части бригады находятся в полном окружении, передает РИА Новости.

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